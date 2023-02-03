Mezitli’de kadınların üretiminin değerlendirilmesi konusunda Başkan Tarhan’ın sembol bir isim haline geldiğini dile getiren Korkmaz;

“Böylesi sembol olmuş bir ismin kendi ilçesinde olmamasına karşın kooperatifimizin genel kurulunu katılması ve bizleri ziyaret etmesi bizim için son derece önemli ve özel bir durum. Biz de kendisini ziyaret ederek genel kurulumuzda dile getirdiği işbirliğinin ayrıntılarını konuşmak istedik. Her zaman olduğu gibi sıcak karşılaması ve verdiği çok değerli fikirleri nedeniyle tüm üretici kadınlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadınların üretimde yer alması o ülkenin zenginliği olduğunu belirten Tarhan da, kadınların daha çok üretimin içerisinde olması için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek ürünlerini Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarımızın yanında İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin Üretici Kadın Kooperatiflerinde satılabilmesi için gereken girişimlerin yapılacağını söyledi.

Mezitli’de 9 farklı Kadın Üretici Pazarında 800 kadının bulunduğu bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Ziraat Mühendisiyim ve Yüksek Lisans tezimi “Demokratik Halk Kooperatifçiliği” alanında yaptım. Belediye Başkanı olduktan sonra da üreten kadınların emeklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla Kadın Üretici Pazarlarını hayata geçirdik. Kadınlarımızın yakaladığı başarı onları uluslararası bir üne kavuşturdu. İki kez dünya şampiyonluğu kazandırdı. Biz bu kadınlarımızın öykülerini İpek Ongun’un yazdığı ‘Zoru Başaranlar’ kitabı ile herkese ulaştırmayı başardık. Kadın Üretici Pazarları projesi çok özel bir proje. Üreticiden tüketiciye doğrudan daha ucuz, daha taze, daha organik ürün sunarken aynı zamanda pazarda yer alan kadınlarımızın sosyal, siyasal ve toplumsal alanlarda daha fazla yer bulmasına yol açtı. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla, şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelmesi ve kaynaşmasını sağladı” dedi.

Kadınların üretimlerinin değerlendirilmesinin bir ülkenin zenginliği olduğunun altını çizen Tarhan, “Bundan sonraki aşama Kadın Üretici Pazarlarımızın kooperatifleşmesi olmalıdır. Sadece Kadın Üretici Pazarları ile değil bunun yanında Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifimizle de çok önemli yol kat ettik. Daha fazla kadınımızın üretim içerisinde yer almasının yanında en büyük kazançlarımızdan birisi de Kent İçi Tarım Projemizle yüzlerce dönüm boş arsayı bina yapılıncaya kadar üretime kazandırmış olduk. Kadınlara yönelik projelerimizin farklı yerler için model olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle nerede kadınların üretimine katkı sağlanıyorsa bir oraya destek vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.