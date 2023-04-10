2014 yılından bu yana her geçen gün giderek artan sayıları ve genişleyen iş potansiyeli ile çalışmalarını sürdüren gönüllüler, Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından koordine edilen programda özenle hazırlanan ‘Mezitli Gönüllüsü’ kartlarını aldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çeşitli STK’ların katıldığı buluşmaya gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e katılım gösteren gönüllüler arasında Güney Koreli Misa Shin ve çocukların da yer alması dikkat çekti. Gönüllüler daha sonra birlik ve dayanışma içerisinde iftar sonrasına oturdu.

Gönüllülerle kocaman bir aile olduklarını ifade eden Tarhan “Mezitli’de başlattığımız gönüllülük uygulaması Türkiye’de bir ilk oldu. 9 yıldır gönüllülerimiz ile beraber yürüyoruz. Gönüllülerimiz ile birlikte yaptığı çalışmalarımızda gözüm hiç arkada kalmadı. Şimdiye kadar gönüllülerimiz belediyemizden hiçbir talepte bulunmadı. Kendileriyle gurur duyuyorum. Mezitli Serası, Halk Bahçesi, Gönüllü Serası, Gönüllü Evleri, Zabıta Birimi, İngilizce-Matematik-Türkçe ve benzeri kurslar, Aşevi, Örgü Evi, Bale Okulu, Oda Tiyatrosu, sokak hayvanları, el işleri, çevre temizliği, çeşitli spor dalları ve birçok alanda çalışan gönüllülerimiz var. Her geçen gün daha da arttığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bugün de ilçemizdeki gönüllülerimizle bir araya gelerek, etkinliklerin olumlu sonuçları üzerine görüşmelerimizi sağladık. Tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Türkiye’de gönüllüğü oluşturmanın çok zor olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, “Gönüllülerimiz sadece Mersin’de değil tüm Türkiye’de destan yazdılar. Her yerde Mezitli’nin gönüllülerini gördük. Pandemide harika bir çalışma yapıldı. Gece gündüz demeden belediyemiz ile koordineli çalıştılar. Maske üretiminden hijyen malzemesine kadar ellerinden ne iş geliyorlarsa kendi sağlığını hiçe sayarak çalıştılar. Pandemiyi en iyi şekilde geçirmemizde gönüllülerimizin çok büyük payı var. Yine son yaşanılan depremde cansiperane bir çalışma ortaya koydular. Yaklaşık deprem bölgesinden gelen 140-150 bin vatandaşlarımıza gıda ve giyim yardımına kadar her türlü çalışmada yer aldılar. Türkiye’de gönüllüğü oluşturmak çok zor fakat biz Mezitli’de başardığımızı düşünüyoruz. Umarım bu birlik ve beraberliğimizin devamı gelir” şeklinde konuştu.