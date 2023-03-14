Belediye bürokratları ve mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda mağduriyetlerin giderilmesi için süreç hakkında bilgilendirme yapan Başkan Tarhan, vatandaşlardan gelen görüş ve önerileri de dinledi.

Binalarda hasar tespit süreci ve fiziki yapıların durumuyla ilgili bilgilere açıklık getiren Tarhan, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan yıkımlar sonrası 11 il Afet Bölgesi ilan edildi. Söz konusu depremlerde Türkiye’nin pek çok ilde olduğu gibi Mersin’de de etkisi hissedildi. Deprem sonrası Mezitli genelinde deprem kaynaklı bir yıkım yaşanmamış olsa da sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar halkımızda genel bir tedirginliğe sebep olmuştur. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde kullanmakta oldukları binaların hasar durumunun kontrol edilmesi, depreme dayanıklılık testi yapılması, yapılarının riskli olup olmadığı gibi başvuru ve taleplerini belediyemize iletti” dedi.

Mezitli Belediyesinin ilk günden itibaren Mezitli halkının ve afet bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp hayatın normalleşmesi için gerekli çalışmaları yaptığını vurgulayan Tarhan, “Bu çalışmalara Mezitli genelinde bulunan binaların hasar tespitlerinin yapılması da dahildir. Hasar tespiti, meydana gelen deprem sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle kontrol sonrasında binanın depreme dayanıklılığı veya sağlamlığı şeklinde bir rapor düzenlenmemektedir. Bundan sonra meydana gelebilecek afetlerle ilgili kontrol edilen binanın nasıl bir davranış sergileyeceği ve bunun raporlaştırılması 18 Mart 2018 tarihin 30364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği eki, Deprem riski altında bulunan binaların tasarımı için Esaslar Bölüm 15’e göre işlem yapılması gerekmektedir. Bina Performans Analizi olarak adlandırılan bu işlem TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından İşyeri Tescil Belgesi verilmiş olan inşaat mühendislerinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılan laboratuvarlar marifetiyle bina taşıyıcı sistemlerinin çeşitli elemanlardan alınan numune veri modellemeleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle kullanılmakta olan yapıların taşıyıcı sistemlerinin riskli olup olmadığına dair tespit taleplerinin yapı sahipleri tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belediye personelimiz tarafından yaşanan afet sonrası yerinde yapılan gözlemler ile ilgili bina sakinlerine yukarıda bahsini ettiğimiz yöntemler kapsamında tavsiyede bulunmakta olup; hasar tespiti dışındaki işlemler için tavsiye edilen bu yolların izlemesi gerekiyor” diye konuştu.