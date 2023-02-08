İnsanlarımızı uykularında yakalayan ve Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Gıda ve ihtiyaç malzemesi, sağlık ve hijyen ürünleri, kıyafetler, ayakkabılar tek tek elden geçiriliyor. Belediye çalışanları, Çocuk Gündüz Bakımevlerinin öğretmenleri ve gönüllüler vatandaşlardan gelen yardımları kategorilerine göre ayırıyor, paketliyor ve kamyonlara yükleyerek deprem bölgelerine ulaşmasını sağlıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, yardım organizasyonunu gerçekleştiren personelini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malzemelerin dağıtımı ve ulaştırılmasıyla ilgili yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişi yapan Başkan Tarhan, ara vermeden çalınmalarına devam eden belediye çalışanları ve gönüllü personele de teşekkür etti.

Ülkemizin tarihte eşine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldığını dile getiren Başkan Tarhan, ilk günden itibaren bölgeye ihtiyaç malzemesi yardım ve destek için seferber olduklarını söyledi. Gün aşırı TIR’ların bölgeye malzeme taşıdığını vurgulayan Başkan Tarhan, “Pazartesi sabahı oluşan depremden Mezitli de etkilendi ama acı bir durumun yaşanmaması bizleri az da olsa teselli etti. Ancak yakın illerimizde Adana’dan başlayarak, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kilis gibi illerimizde çok sayıda can kaybı oluştu. Bu konuda bizlere de büyük görevler düşüyor. İlk günden itibaren arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek depremden zarar gören illere vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan gıda ve ihtiyaç yardımlarını ve nakdi yardımlarla aldığımız malzemeleri götürüyoruz. Gün aşırı kamyon ve tırlarımızı bölgeye taşımayı sağlıyor. Bugün de iki tır ve kamyonlarla bu illere sevkiyatımız devam ediyor. Yüzlerce personelimiz bu konuda seferber olmuş durumda. Özellikle okulların tatil olması nedeniyle anaokullarımızdaki öğretmenlerimizde paketlemeye destek vermek için geldi. Tam bir seferberlik örneği sergiliyor. Biz gece gündüz demeden el birliği yapan personelimize, öğretmenlerimize ve yardımda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yardım ulaştırılması konusunda seferberlik başlattıklarının altını çizen Başkan Tarhan, deprem sürecini ve sonrası için çalışma yaptıklarını aktardı. Başkan Tarhan, “Yardım bölgesinden gelerek Mezitli’ye kadar ulaşan depremzede vatandaşlarımıza da elimizden geldiğince yardım etmeye, barındırmaya çalışıyoruz. Akşam saatlerinde de evleri zarar gören ya da evine gitmeye korkan vatandaşlarımıza da çorba, çay su gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ulusumuz bu konuda son derece duyarlı. Yeter ki güvenebileceği aracılar olsun elinden ne gelirse yardımda bulunuyorlar. Hatta sadece ilçemizden değil ilişki içerisinde bulunduğumuz yurt dışındaki dost kentlerimizden de yardım için görüşmelerimiz var. Hatta ileriki aşamalarda konut edindirme konusunda da depremzedelerimize destek olmak istiyoruz. Yazışmalarımız devam ediyor. Merkezi yönetimimizin de desteğiyle deprem sonrası yiten canları elbette tedavi edemeyiz ama hiç olmazsa ihtiyaçlarını kısa sürede gidebiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu zor günleri tüm halkımızla el ele vererek sağduyu ile aşacaklarını vurgulayan Başkan Tarhan, şu şekilde konuştu: “Sadece Mezitli’de değil afet bölgesinde de çalışma yapan, enkaz altından can kurtarmaya çalışan arkadaşlarımız var. Bu kritik süreçte ne kadar destek olabilirsek yerine getirmeye çalışıyoruz. Tüm işimizi gücümüzü bıraktık, bir can daha kurtarabilir miyiz diye çabalıyoruz. Buna yoğunlaştık. Kendi personelimiz arasında da yakınlarını yitiren, ya da hala enkazın altında kalanlar var. Tüm ölenlerimize rahmet, yakınlarına sabır ve güç diliyorum. Umarım büyük mucize gerçekleşir ve ölü sayısı artmadan canlarımızın kurtulduğunu görürüz.”