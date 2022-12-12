Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toros Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Gaziantep mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan bıldırcın dolması yaptı.

Geçtiğimiz ay yapılan protokol ile Toros Üniversitesi Otel Lokanta İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin eğitimi amacıyla kullanılacak olan Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleştirilen ilk derse katılan Başkan Tarhan, öğrencilerle birlik yemek yapmadaki hünerini sergiledi. Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Dr. Ceyhun Uçuk’un konuk eğitimci olarak katıldığı derste, Gaziantep mutfağının tatlarından bıldırcın dolmasının dünya mutfağından tatlarla holistik tabak sunumuyla birleştirilmesi eğitimi gerçekleştirildi.

Öğrencilere yemeklere lezzet katma ve sunumun inceliklerini anlatan Dr. Ceyhun Uçuk, Tirat mutfak Atölyesindeki imkanların öğrencilerin eğitimlerine çok daha büyük katkı sağlayacağını, bulunduğu konum itibariyle de çok önemli deneyimler kazandırılabileceğini söyledi.

Tirat Mutfak Atölyesinde yapılan ilk derste öğrencilerle birlikte olmak istediğini ifade eden Başkan Tarhan, “Benim için de çok güzel bir anı oldu. Gaziantep Üniversitesinden konuk olarak gelen Dr. Ceyhun Uçuk hocamızın direktifleri doğrultusunda bıldırcın dolması ve sonrasında farklı tatlarla sunuma hazırlanmasını yapmaya çalıştık. Sadece Mersin değil Mersin dışından gelen öğretmenlerimizle de farklı mutfak lezzetlerini öğrenciler deneyimleyerek öğrenecekler” dedi.

Tirat Mutfak Atölyesinin halka açık bir yer olduğunun altını çizen Başkan Tarhan, “Mersin’in her yerinden misafirlerimiz rezervasyon yaptırarak buraya gelebilirler ve her kişi, kurum yemek yiyebilirler. Çok daha sağlıklı, daha organik. Diğer işletmelerle karşılaştırıldığında fiyatları da son derece uygun. Hem ekonomik fayda sağlayacaklar, hem bu lezzetleri tadacaklar, hem de öğrencilerimize katkı sunarak çok yönlü memnun kalacaklar. Gençlerle birlikte güzel bir gün geçirecekler” şeklinde konuşarak tüm Mersinlileri Tirat Mutfak Atölyesinde öğrencilerle birlikte olmaya davet etti.