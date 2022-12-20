Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ’2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları’ araştırma sonuçlarına göre yüzde 57,6 başarı puanı alarak, en iyi belediye başkanları arasında yer aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ’2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları’ araştırma sonuçlarına göre yüzde 57,6 başarı puanı alarak, en iyi belediye başkanları arasında yer aldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ALF Araştırma 30 büyükşehirde 14 bin kişinin görüşlerinin sorulduğu geniş katılımcının yer aldığı ’2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları’ araştırma sonucunda en iyi ilçe belediye başkanları arasında gösterildi. Mezitli’de bir çok hizmeti hayata geçiren Tarhan, ’2022’nin En Başarılı Belediye Başkanları’ araştırma sonuçlarına göre yüzde 57,6 başarı puanı aldı.