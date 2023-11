Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından hayata geçirilecek olan Zincidere’deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) için protokol imzalandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa imza töreninde demir dövüp, ahşap yontarak taş işledi.

1910 yılında yapılan 3 bin metrekarelik kapalı alanı olan Kız Yetim Yurdu taş binası atılan imzalarla bölgenin taş, ahşap ve demir (ferforje) ustalığının yeniden canlanması amacıyla bir okula dönüştürülecek.

Yapılan törende konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “KAYÜ uygulama ve proje odaklı iş dünyasıyla bütünleşen, toplumsal fayda oluşturan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olarak tanımlamıştır. Talas Belediyesi ile birçok projeye imza atıyoruz. Sayın bakanımızın öncülüğüyle sayın başkanımızın vermiş olduğu enerjiyle, birlikte oluşturduğumuz sinerji neticesinde bugüne geldik. İnşallah güzel sonuçlar olacak. Biz kendimizi mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Sadece üniversitemize gelen gençlerimizi değil hayatın içinde olan, bir mesleği bir şekilde icra eden ama onun akademik ve bilimsel yöntemlerle daha nitelikli bir şekilde icra edilmesine katkı sağlayan bir oluşumun da bugün başlangıcını yapıyoruz. Bu tip oluşumlar daha artmalı ki toplumsal fayda ciddi enerjiler ortaya koysun. TAREM’de üniversitemiz sürekli eğitim merkezi marifetiyle bu işin akademik yönünü diğer tarafta da Talas Belediyemiz bize bu eğitim sürecinin ayakta durması için imkânları sağlıyor. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Heyecanımıza heyecan kattı” dedi.

“Çok önemli bir kazanım”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, cumhuriyet döneminde ilkokul olarak kullanılan binanın avlusunda bulunduklarını ifade ederek, “Bu binanın belediyemize tahsisini istedikten sonra yapılacak en güzel işin karşımıza çıkması bizi aşırı derecede heyecanlandırıp sevindirdi. Tarihi mekanları koruma kurulunun ve yüksek mimarlar her şeyi bulduklarını ancak ferforje, ahşap, mermer ve taş konusunda restorasyon ustası bulamadıklarını söyledi. Bu bölgenin insanlarının genlerinde taş ustalığı var. Yaşlı ustalarımız Anıtkabir’de, Süleymaniye’de ve Selimiye’de çalıştıklarını söylüyor. Onların çocuklara hala bu işi sürdürüyor. Bizim çok sayıda tarihi eserimiz var. Dünyanın her yerinde tarihi eserler var. Bunların restorasyonlarında çalışacak uzman ustalara ihtiyaç var. Bu nedenle inşallah en kısa sürede eğitim öğretime başlayacak bu merkezden mezun olanlar dünyanın her yerinde uzman restorasyon ustası olarak iş bulacaklar. Bu da Kayseri ve Türkiye için çok anlamlı, onur verici bir kazanım olacak. Emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imzalar konurken, Başkan Yalçın ve Rektör Karamustafa atölyelere geçerek önlük giyip demir dövdü. Ardından ahşap oyarak ellerine çekiç alıp taş işledi.