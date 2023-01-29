Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taraklı ilçesine inşa edilen içme suyu deposuyla entegre şekilde çalışacak iletim hattı, içme suyunu vatandaşların musluklarına taşımaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taraklı ilçesine inşa edilen içme suyu deposuyla entegre şekilde çalışacak iletim hattı, içme suyunu vatandaşların musluklarına taşımaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Taraklı Mahdumlar Mahallesi’ne inşa ettiği deponun iletim hattında çalışmalarını tamamladı. Bölgede yaşanan su kesintilerini çözüme kavuşturmak için inşa edilen 50 metreküplük depoda iletim hattının da tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kesintisiz içme suyuna kavuştu. Bölgede tarım faaliyetlerinin yaz aylarında artış göstermesiyle birlikte yaşanan nüfus yoğunluğuna yetersiz kalan içme suyu, 50 metreküplük depo ve yeni içme suyu hattı ile çözüme kavuştu.