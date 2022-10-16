Bilecik’te oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi kent merkezinde toplanan taraftarlar stada gidecek otobüs bulmayınca isyan etti. Bazı taraftarlar stattan kent merkezine inmek için yağmurda kilometrelerce yürüdü.

Bilecik’te oynanan Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi kent merkezinde toplanan taraftarlar stada gidecek otobüs bulmayınca isyan etti. Bazı taraftarlar stattan kent merkezine inmek için yağmurda kilometrelerce yürüdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 3. hafta müsabakasında Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tekirdağspor karşı karşıya geldi. Yıllardır maç öncesi kent merkezindeki Şehitler Parkı’nda buluşan taraftarlar Edebali Stadı’na yürüyerek giderdi. Stadın depreme uygun olmamasından dolayı yıkılması, İstasyon Sentetik Sahası’nın da BAL’a elverişsiz olması nedeniyle maçlar kent merkezin 5 kilometre uzaklıktaki Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası’nda oynandı. Maç öncesi yaklaşık 100 taraftar burada toplanırken, maça gidecek bir otobüs bulamadı. Kendi aralarında para toplayan taraftar bir otobüs tutarak maça gitti. Maç sonunda da taraftarları araçlarında yer olanlar alırken, bazı taraftarlar otostop çekerek kentte gitti. Taraftarlar belediyenin her hafta bir otobüsü kendilerine tahsis etmeleri isterken, belediyeyi duyarsızlıklarından dolayı kınadı.

Öte yandan maç sabahı belediye futbolculara kahvaltı verirken, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın katılmadığı görüldü.