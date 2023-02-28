Zonguldak’ın Devrek ilçe stadyumunda 5 Mart Pazar günü Devrek Belediyespor ile 1926 Polatlı Belediyespor saat 14.00’de karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı gün Devrek ilçe Stadı’nda oluşturulan güvenlik noktasında toplanacak oyuncaklar, daha sonra deprem bölgesindeki çocuklara götürülecek.

Zonguldak’ın Devrek ilçe stadyumunda 5 Mart Pazar günü Devrek Belediyespor ile 1926 Polatlı Belediyespor saat 14.00’de karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı gün Devrek ilçe Stadı’nda oluşturulan güvenlik noktasında toplanacak oyuncaklar, daha sonra deprem bölgesindeki çocuklara götürülecek.

Devrek Belediyespor taraftar topluluğu destek olmak ve depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak adına 1926 Polatlı Belediyespor ile güzel bir projede yer aldıklarını söyledi. 1926 Polatlı Belediyespor ile pazar günü saat 14.00’de oynayacakları maçta sürprizlerinin de olduğunu dile getiren taraftar topluluğu şöyle dedi:

"Bunun yanı sıra kulübümüzün de bize yardımcı olmasıyla stat girişinde oyuncaklar toplanacak. Tüm taraftar gruplarıyla yaptığımız organizasyonda halkımızı maçı izlemeye oyuncaklarıyla gelmesini istiyoruz. Taraftarlarımızı maça oyuncaklarıyla gelsinler."

"İsteyen istediği formayla gelebilir"

Taraftarlar maçın dostluk ve kardeşlik havasında geçeceğini kaydederek, "Maçta depremden etkilenen illerimizin plakalarının dakikaları gelince hep birlikte o şehrin tezahüratını yapacağız. Golü kim atarsa atsın ’Türkiye’ tezahüratı yapacağız. İsteyen istediği formayla gelebilir. İstediği yerde oturabilir. Herkesi maça davet ediyoruz. Depremzedeler için bu maçta boş koltukların olmaması gerekiyor. Herkesi maça bekliyoruz" ifadelerini kullandılar

Taraftarların maça gelirken oyuncak getirmeyi unutmamaları tavsiyesinde bulunan proje sahibi Hasret Şişman , "Bu oyuncakları depremzede çocuklara bir nebze moral olsun diye dağıtacağız. Gelecek taraftarlarımız bu mutluluğun bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.