Karabük Amatör Lig’de oynanan Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçında deplasman takım taraftarları kırdıkları koltukları sahaya fırlattı.

Karabük Amatör Lig’de Yortanspor ile Eskipazar Belediyespor karşı karşıya geldi. Yortanspor, sahasında Eskipazar Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle ev sahibi takım taraftarlarının kötü tezahüratlarına sinirlenen deplasman tribünündeki bazı seyirciler, koltukları kırarak sahaya fırlattı. Yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından son buldu.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: iha