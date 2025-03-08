Antalya’da yaklaşık altı ay önce ilik kanserine yakalanan ve 16 yaşındaki kız kardeşinden ilik nakli olan 20 yaşındaki Mehmet Özkan, tedavi gördüğü hastanede unutulmaz bir doğum günü sürpriziyle moral buldu. Antalyaspor taraftarları ve yakınları, hastane önünde meşalelerle toplanarak Özkan’a destek oldu. Mehmet Özkan, doğum günü kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her an her şey olabiliyor hayatta. O yüzden hiç yerimde durmayacağım" dedi.

Dün akşam saatlerinde Medstar Antalya Hastanesi önünde toplanan Antalyaspor taraftarları ve Mehmet’in ailesi, genç adama büyük bir sürpriz hazırladı. Onlarca kişi, hastanenin önünü meşalelerle aydınlatarak "İyi ki doğdun Mehmet" tezahüratlarıyla genç adama destek mesajlarını iletti. Hastanenin 10. katında yatan Mehmet Özkan, camdan dışarıya bakarak bu coşkulu anları izledi ve büyük mutluluk yaşadı. Bu özel doğum günü kutlaması, Mehmet’in hastalık sürecindeki moral ve motivasyonunu artırırken, genç adamın hayata olan bağlılığını daha da güçlendirdi.

Zorlu hastalık süreci

Mehmet Özkan, yaklaşık altı ay önce şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda kan değerlerinin çok düşük olduğu belirlenen genç adama ilik kanseri teşhisi konuldu. Bunun ardından ailesinin önerisiyle Medstar Antalya Hastanesi’nde İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetin’e başvuran Özkan, 5 Ocak 2025’te 16 yaşındaki kız kardeşinden ilik nakli oldu.

İlik nakli sonrasında sağlığına kavuşan Mehmet Özkan , enfeksiyon nedeniyle yeniden hastanede tedavi altına alındı. Üç aydır hastanede kalan Mehmet Özkan, hastane yönetimi ve doktorlarının desteğiyle tedavi sürecine devam ediyor. Doğum günü kutlaması öncesinde hastane yönetimi de kendisine küçük bir sürpriz yaparak moral vermeye çalıştı.

Mehmet Özkan, doğum günü kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan sonra hayallerim kendimi kapatmamak. Hayatı yaşamak, her an her şey olabiliyor hayatta. O yüzden hiç yerimde durmayacağım" dedi.

Şiddetli baş ağrısıyla başvurdu

Mehmet Özkan, hastalık sürecine dair duygularını ise şu sözlerle paylaştı: "Hiçbir şeyim yoktu normalde. Bir gece çok şiddetli bir şekilde baş ağrısı başladı. Hastaneye gittik, tansiyonumun çok yüksek olduğunu söylediler. Ertesi sabah ağrım geçmeyince tekrar hastaneye gittik. Kan değerlerimin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Daha sonra testler yapıldı ve 23 Eylül 2024’te kanser teşhisi konuldu. Farklı hastaneleri dolaştık ve en sonunda Medstar Antalya Hastanesi’ne geldik. Burada Prof. Dr. Mustafa Çetin tarafından tedavi altına alındım."

Mehmet Özkan, ilik nakli sürecine dair duygularını ise şu şekilde ifade etti: "İlk önce 3-4 kür kemoterapi aldım, tüm hücreleri öldürdüler. Sonrasında 5 Ocak 2025 tarihinde kız kardeşimden ilik nakli oldum. Normalde 6-7 saatte toplanan ilik, onda 200 saatte toplandı maşallah ve başarıyla bana nakledildi. İlk başlarda her şey yolundaydı ama daha sonra bir enfeksiyona yakalandım. Şu an iyileşme sürecindeyim. Kız kardeşimle nakil sürecinde bir hafta boyunca aynı odada kaldık, bu süreç benim için çok anlamlıydı."

Hastane süreciyle ilgili de konuşan Mehmet, "3 aydır hastanedeyim. İlk nakilden önce de buradaydım. Hastane yönetimine ve sağlık ekibine çok teşekkür ederim. İlk olarak onlar bana sürpriz yaptı. Hiç beklemiyordum. Yatıyordum, bir anda sürpriz yaptılar. Sonra Antalyaspor taraftarları ve akrabalarım geldi. Çok güzel bir kutlama oldu. Moral ve motivasyon olarak bana çok iyi geldi" dedi.

"Yakında taburcu olmasını planlıyoruz"

"Mehmet Özkan’ın tedavisini yürüten Prof. Dr. Mustafa Çetin, genç hastanın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Mehmet kardeşimiz bize yaklaşık altı ay önce geldi. Akut lösemi teşhisi kondu. İlk aşamada kemoterapi tedavisiyle hastalığı kontrol altına aldık. Daha sonra hastalığın tekrarlamaması için ilik nakli uyguladık. Kardeşinden tam uyumlu bir nakil gerçekleştirildi. Her şey yolunda giderken Mehmet ciddi bir mantar enfeksiyonu geçirdi, ancak bunu da atlattı. Şu an sağlık durumu iyi ve yakında taburcu olmasını planlıyoruz."