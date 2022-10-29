Sakaryaspor’un Altay’ı konuk ettiği maç öncesinde iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada taşlar havada uçuşurken silah sesleri ise korkuttu. Çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.

Sakaryaspor’un Altay’ı konuk ettiği maç öncesinde iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada taşlar havada uçuşurken silah sesleri ise korkuttu. Çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Altay’a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor karşılaşması öncesinde iki grubun taraftarı arasında tartışma yaşandı. Karşı karşıya gelen taraftarlar arasında taşlar ve soplar havada uçuşurken silah sesleri ise korkuttu. Çıkan kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti. İki grup arasında çıkan kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülere, taraftarların birbirlerine küfür ederek taş atması ve silah sesleri yansıdı.