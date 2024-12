Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Eskişehirspor evinde Manavgat Belediyespor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Tribünlerde 30 bin 358 taraftarın takip ettiği maç, Bölgesel Amatör Lig’in en kalabalık seyirciye ev sahipliği yapan maçı oldu.

Bölgesel Amatör Lig’in 11. haftasında Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 12. dakikasında Tugay Tiryaki’nin attığı golle Manavgat Belediyespor öne geçti. 15. dakikada Sertaç Kayatekin’in attığı golle Eskişehirspor’un durumu eşitlemesinin ardından 1-1’lik skorla ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda ise 72. dakikada Yakup Demirci’nin golüyle Eskişehirspor kritik maçı 2-1 kazandı.

Ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti

Eskişehirspor için bir hayli kritik olan maça taraftarın ilgisi yoğun oldu. Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan Eskişehirsporlu vatandaşlar da takıma destek olmak için maça gelirken, 30 bin 358 seyircinin canlı olarak izlediği karşılaşma ligin en yüksek seyirci ile tribünden takip edilen maçı olarak kayıtlara geçti. Siyah-kırmızı formaları ve atkıları ile tribünlerde görsel şovlar yapan coşkulu taraftar, maç boyunca hep bir ağızdan tezahüratlar yaparak takıma destek verdi. Hakemin son düdüğünün çalmasıyla hem takım, hem yönetim hem de taraftarın büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

"Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur, bundan sonra da böyle olacak"

Rekor sayıda taraftarın katılım gösterdiği maçla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, "Bugün Manavgat maçımız çok önemliydi. Liderliği de puan farkıyla aldığımız için çok memnunuz. 30 bin küsur taraftarımız var. Eskişehirspor’un zaten ligi olmaz, bunu her zaman söylemiştik. Bugün sıra taraftarımızdaydı, onlar da üstlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur, bundan sonra da böyle olacak. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz. Taraftar liginde bir puan sıralaması olsa herhalde şampiyon biz olurduk. Bölgesel Amatör Lig, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig’de Eskişehirspor taraftarı her zaman şampiyondur. Bizler her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Umut ediyorum ki, şampiyonluk ipini sene sonunda göğüsleyeceğiz" dedi.