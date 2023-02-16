Zonguldak’ta taraftar topluluğu deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Zonguldak’ta taraftar topluluğu deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Zonguldak’ta "dark side" isimli taraftar topluluğu deprem bölgesinde yaraların sarılmasında çaba sarf ediyor. Zonguldak Kömürspor taraftar grubu olan Dark Side deprem sonrası topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Topluluk lideri Sercan Akar, "Özetle biz, siyasetten uzak kendisi, çevresi ve şehri için neler yapabilirim diye düşünen ve büyük bir kısmı gençlerden oluşan bir grubuz. Depremin ilk gününden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu gibi durumlarda bilgi kirliliği olacağının farkında olduğumuz için bunun önüne geçmek amacıyla ve oluşturduğumuz kitleyi tüm Zonguldak ile bütünleştirmek adına bir Afet Destek grubu oluşturduk. Bu gruba gelen ihtiyaçlar teyit edildikten sonra, hızlı bir şekilde tedarik ediliyor. Bunun dışında sosyal medyamızı da aktif kullanarak yine bilgi kirliğinin önüne geçmek için, insanları Kızılay ve AFAD’a yönlendirmeye çalıştık. Yardım sürecini hızlandırmak için bize gelen bağışları tasnif ederek, koliledik. Kızılay, AFAD ve bazı siyasi partiler aracılığıyla topladığımız yardımları bölgeye ulaştırdık. Kullanılmış eşyaları ayırırken çok hassas davrandık, kendi giymeyeceğimiz hiçbir ürünü kolilere koymadık. Sağlık probleminden ya da ulaşım sıkıntısından dolayı destek vermek isteyen, fakat desteğini ulaştıramayan herkes bize ulaştı ve kurduğumuz sevkiyat ekibi adreslere giderek tek tek yardım malzemelerini topladı. 3 arkadaşımız da 2. gün afet bölgesine ulaştı. Şuan orada çalışmalara destek veriyorlar. Zonguldak’a gelen depremzedeler hakkında ise şu an ise şehrimize misafir gelen, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ulaşımı, yerleştikleri evlerdeki bakım onarım işlerini, ihtiyaç duydukları erzak kıyafet yakacak gibi temel ihtiyaçlarını destekçilerimizden toplayarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle para toplamıyoruz. Bize nakit olarak ya da hesabımıza para göndererek destek veremiyorsunuz. Anlaşmalı olduğumuz toptancının hesap bilgilerini paylaşıyoruz, tüm destekler orada toplanıyor. Gidip listemize göre alışverişi yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaşımını sağlıyoruz. Para desteği yapan tüm destekçilerimize gönderdikleri tutarın faturasını gönderiyoruz. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.