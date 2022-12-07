Denizlispor taraftarları, kötü gidişata dur demek için Altay maçı öncesinde 4 bin kişilik lokma hayrı yapacak.

Denizlispor taraftarları, kötü gidişata dur demek için Altay maçı öncesinde 4 bin kişilik lokma hayrı yapacak.

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Denizlispor taraftarları takımın ligde kalması için kenetlendi. Taraftar gruplarından Horozlar gurubu 10 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Denizlispor - Altay maçı öncesi stadın önünde lokma hayrı yaptıracak. Horozlar taraftar grubu Başkanı Serdar Koç ve Tayfun Ayaz, “Denizlispor’umuzun içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı horozlar taraftar grubu olarak 4 bin kişilik lokma hayrı yapmaya karar verdik. Etkinliğe herkesi davet ettik. Gün birlik olma günüdür, inşallah bu hayrımızın ardından Altay maçını kazanıp Denizlispor’umuzun üzerindeki karabulutları dağıtmak istiyoruz” dedi.