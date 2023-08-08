Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir kişi, sahibi olduğunu iddia ettiği arsasından geçen ve mahalle girişi olan asfalt yolunu kepçe yardımıyla kazdırarak, trafiğe kapattı.

İddiaya göre, Güldibi Mahallesi’nde Metin Suyer isimli vatandaşın sahibi olduğu bin 950 metrekare tapulu arazisinin bir kısmı, mahalleye giriş yolu yapılmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak trafiğe açıldı. Mahallenin eski giriş yolunun kapatılarak, yeni yolun arsasından geçtiğini aktaran Suyer ise yetkililerden cevap alamayınca önce mahallenin eski yolunu kepçe yardımıyla açtırdı, daha sonrasında da asfalt yolu kazdırarak trafiğe kapattı.

"Eski yollarının yeri belli ben arsamı kapatacağım"

Mahallenin eski yolunu açtırıp asfalt yolu kapattıran Suyer, "Ben avukatımla görüştüm. O da yolu kapatmamı söyledi. Karayolları kamulaştırma kararı aldı ve 15 yıldır bizi oyalıyor. Karayolları yolun yarısını kamulaştıracağını söyledi. Biz tamamı kamulaşsın istedik. Bize beklememiz gerektiğini söylediler. Bu durum için Ankara’ya kadar gittik ama bizi İstanbul’a yönlendirdiler. İstanbul ile iletişime geçtiğimiz zaman ise bize yetkili göndereceklerini, keşif yaptıracaklarını ve ona göre bizimle iletişim kuracaklarını söylediler ama ne arayan var ne soran var. 3 yıldır onu bekliyorum. Ben Güldibi Mahallesi yolunu kapatacağım. Eski yollarının yeri belli. Ben arsamı kapatacağım. Ben eski yolu otlarından kurtarıp tekrardan açacağım. Bundan sonra Karayolları kendi planını yapsın. Ben 25 yıldır mağdurum. Bil fiil benim arazim işgal altında. Artık ben devlet büyüklerimden bir yardım istiyorum. Ben buraya yaklaşık 10 köy evi kuracağım. Belki çocuklarımdan biri oturacak belki ben de otururum" dedi.

"Mahkemeye verildiği halde bu adam burayı benimsemeye çalışıyor"

Bölgeye gelen mahalle muhtarı Kazım Taşkın ise "Güldibi Mahalle muhtarı olarak ben daha önce devir almış olduğum zamanlarda Karayolları bu yolları açtı ve bu yollar o zamandan beri devam ediyor. Normalde bu durum mahkemeye verildiği halde bu adam burayı benimsemeye çalışıyor. Bina yapacağını söyleyerek, bizi zor durumda bırakıyor. Beni de geçenlerde tehdit etti. Bundan sonra onunla ben muhatapta olmuyorum. Kendi başına burada bir şeyler yapıyor" diye konuştu.