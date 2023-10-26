Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü’nde 2023’ün ilk 9 ayında tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisinden devlete 560 milyon 457 bin TL gelir sağlandı.

Samsun’da 2022 yılı sonu itibarıyla tapu müdürlüklerinde illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi geliri çerçevesinde 364 bin 272 adet yevmiyeden 422 milyon 634 bin TL tapu harç geliri, 48 milyon 695 milyon TL döner sermaye geliri ve 2 milyon 13 bin TL damga vergisi olmak üzere toplam 474 milyon 342 bin TL devletin kasasına girdi.

Devletin kasasına giren gelirlerde Samsun’daki gelirler 2023’ün ilk 9 ayında 2022 yılını geride bıraktı. Samsun’da ilk 9 ayda 305 bin 615 yevmiyede 482 milyon 335 bin TL tapu harç geliri, 75 milyon 493 bin TL döner sermaye geliri ve 2 milyon 629 bin TL damga vergisi olmak üzere toplam 560 milyon 457 bin TL gelir elde edildi.

Öte yandan müdürlüğün Samsun’da 7 birimde 372,96 hektar alanda 2/B çalışmaları devam ediyor. 2024 yılında ise 146 birimde 2/B çalışmasının yapılması planlanıyor.