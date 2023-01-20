Samsun’da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanının da bulunduğu 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Samsun’da Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında tapu çalışanının da bulunduğu 4 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet suçu ile ilgili başlatılan planlı çalışma çerçevesinde, 13 şüpheliye yönelik 2 gün önce saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İlkadım Tapu Müdürlüğü’nde memur O.S. ve emlakçı eşi Y.S. ile emlakçılar ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 13 kişi "Rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.S. adlı kadın ile birlikte 8 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, O.S., O.A., Y.R., A.K. ve M.N.K. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece ifade veren M.N.K. elektronik kelepçe katılarak ev hapsi cezasına çarptırılırken, tapu memuru O.S. ile O.A., Y.R. ve A.K. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.