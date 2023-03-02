Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Tapu Müdürü Veysel Doğdu’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Karabük Tapu Müdürü Veysel Doğdu’dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Doğdu, tapuda online randevu işlemlerinin telefonla çözüme kavuştuğunu, Alo 181 hattı ile Tapu ve Kadastro birimlerine yönelik soru, istek, randevu ve şikayetlerin takibi ile hizmetin iyileştirilmesi, işlevlerinin tek bir merkezden etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlandığını belirtti. Doğdu, "Web-tapu sistemi kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta ve sistem TKGM-TAKBİS alt yapısı güvencesi altındadır. Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilmekte ayrıca gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne göndererek. Tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmektedir. Tapu Müdürlüğünde ayrıca e-İpotek, E-Terkin ve e-Haciz işlemleri yürütülmektedir. Bu işlemler sayesinde, vatandaşlara sunulan hizmetler çok daha hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle tamamlanabilmektedir. Parsel sorgulama internet adresi üzerinden tüm kullanıcılara açılmıştır. Cep telefonu ve tablet gibi elektronik ortamlara yüklenebilen mobil uygulaması da mevcut bulunan bu işlem ile; taşınmazların yüzölçümü, niteliği, komşu parselleri, coğrafi konumu gibi bilgilere anında ulaşabilmektedir. Yapılan yeni güncelleme ile il, ilçe ve mahalle bazında satış yoğunluğu haritası görüntülenebilmektedir. Tapu Müdürlüğü 2022 yılında 22 bin 924 yevmiyeli işlem gerçekleştirmiştir. Gelen evrak, 6 bin 616, giden evrak 4 bin 687’dir. 2022 yılında toplam 46 milyon 53 bin 630,38 TL Tapu Harcı 3 milyon 622 bin 612 TL döner sermaye tahsilatı yapılmıştır" dedi.