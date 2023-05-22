Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 176. Kuruluş yıldönümü anısına, kan ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay Gaziantep Şubesi ile birlikte, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasında kan bağış kampanyası düzenledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatıyla beraber 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğüyle birlikte ülkenin il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, "Vatandaşımızın mülkünü güvenli bir şekilde emanet ettiği bir Devlet Kurumu olarak" 176. Kuruluş yıldönümü anısına, kan ihtiyacına kampanyası düzenleyerek, vatandaşları ve personelleri kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bu güvenin ve yoğunluğun göstergesi olarak; "Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde Türkiye genelinde 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri ile ülkemize katkı verildiğini belirtildi. Tapu ve Kadastro Gaziantep XIII. Bölge Müdürlüğü olarak da Ocak-Aralık 2022 döneminde, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde 615.884 adet yevmiyeli işlem yapılarak, yaklaşık 2.000.000 vatandaşımıza hizmet edilmiştir. Yapılan işlemler karşılığında da 1.282.668.130 TL gelir elde edilmiştir. Bunun 1.152.380.011,84 TL si Harç geliri, 121.503.935,24 TL si Döner Sermaye geliri olup 9.657.680,88 TL si ise Damga vergisi olarak hesaplanmıştır.

ACIMIZ BÜYÜK; Ülkemizde, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki adet büyük ve ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. 11 ilimizi ve geniş bir coğrafyayı etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik. 100 binden fazla kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Birçok bina yıkıldı, bazıları ise oturulamayacak hale geldi.

Yıkımın büyüklüğü, ’Asrın Felaketi’ olarak ifade ediliyor. Bu büyük yıkımı anlatmaya cümleler kifayetsiz kalıyor. Ateş, sadece düştüğü yeri yakmadı, yaşanılan acıları yüreğimizin en derininde hissettik. Bölgeye tüm çalışanlarımız ile yardım etmek için seferber olduk.

Yürütülmekte olan hasar tespit çalışmaları, çadır kent, konteyner ve kalıcı konut alanlarının belirlenmesi çalışmalarında koordinat birliğinin sağlanması ve üretilecek olan harita ve harita bilgileri için hizmet vermesi ile ilgili her türlü teknik destek sağlandı. Deprem sonrası fay hareketlerinin etkisiyle arazide yaşanan kayıklıklar incelendi ve test ölçüleri yapılarak hareketlerin sonuçları yorumlandı. Deprem sonrası yürütülecek çalışmalarda altlık olarak kullanılması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile kurumumuz birimleri arasında koordinasyon sağlanarak, Ortofoto harita üretim çalışmalarına başlanıldı. Bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, vatandaşımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına kaliteli hizmet sunmak üzere her türlü doğal afet, alt yapısal sorunlar tapu müdürlüklerindeki taşınma ya da insan kaynaklı (savaş, siber saldırı, virüs, vb) sebeplerden dolayı hizmet aksamalarının oluşabileceği durumlarda taşra teşkilatındaki tapu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini sağlamak amacıyla tapu işlemlerinin günümüz teknolojileriyle donatılmış taşınabilir ofisler (mobil tapu) vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ve vatandaşımıza doğrudan hizmet sunulması için Mobil Tırımız, deprem bölgesinde hizmet vermeye başladı.

Genel Müdürlük olarak tüm birimlerimizle depremzede vatandaşlarımızın ve kurum personelimizin yaralarını sarmaya, onların mağduriyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalara devam ediyoruz.

Bu oluşumunda, Genel Müdürlüğümüz ve taşra birimlerimizden depremden etkilenen illere gönüllü giden çalışanlarımızın yanı sıra birçok ayni ve nakdi yardım yapıldı, yapılmaya devam ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah, bize bir daha bu acıları yaşatmasın. Diğer yandan ise hayat, tüm hızıyla akışına devam ediyor. Daha önce İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülüne, 2022 yılında Webtapu Sistemi Projesi ile layık görülen Genel Müdürlüğümüz, geliştirdiği projelerle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yine 2023 yılı "İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülleri" oluşumunda Merkezi Teşkilat Kategorisindeki ödülü, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile Genel Müdürlüğümüz aldı. Fakat bu başarılar ödüller, bizi durdurmaya yetmedi. Çünkü bizim asıl ödülümüz, sizlerin bizler için kullandığı ’Mülkiyetin teminatı’ ’Tapu gibi Sağlam’... gibi güzel sözlerdir. Genel Müdürlük olarak iltifatlarınıza layık olabilmek için biz de projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Youtube Kanalı; Dijital içeriklerin hızla yaygınlaştığı dünyamızda, biz de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Youtube kanalı ile sizlere dopdolu içerikler sunmaya devam ediyoruz. Youtube kanalımıza https://www.youtube.com/channel/UCPEp3JaM-K0JuzMrJVKVRxw adresinden ulaşabilirsiniz.

Tapu Takas Artık e-Devletle Entegre; Genel Müdürlüğümüz ile Takasbank arasında 2014’te imzalanan iş birliği protokolü ile Tapu Takas Sistemi hayata geçirildi ve böylece gayrimenkul piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcıların talep etmesi halinde taşınmazın devrine ilişkin bedelin güvenli bir yöntemle el değiştirmesi sağlandı. Bugün gelinen süreçte, Tapu Takas Sistemi’nin e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesiyle birlikte sisteme erişim daha güvenli ve kolaylaştırılmış oldu. Tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılması ve işlemlerin hızla sonuçlandırılması amacıyla Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de hayata geçirildi ve tüm tapu müdürlüklerinde uygulanmaya başlandı. Hayata geçirilen e-Haciz, e-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSİS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS), Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK), Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamalar ile Genel Müdürlüğümüz bir kamu kurumu olarak teknoloji çağının getirdiği tüm yenilikleri, vatandaşımıza sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla tam 176 yıldır siz vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan Devlet Kurumu olmaya devam edeceğiz. Bizi ve teknoloji odaklı projelerimizi izlemeye devam edin. Bugün, kuruluşunun 176. Yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.