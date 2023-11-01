Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü yetkilileri basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Erzincan AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca’nın yanı sıra Müdür Yardımcısı Bilal Selçuk, Tapu Müdürü Taci Sayın, Kadastro Müdürü Servet Ural, Hukuk İşleri Şube Müdürü Haluk Erken, İşletme Şube Müdürü Erkan Hancıoğlu, Personel Şube Müdürü Fatih Keskin ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, “Erzincan Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında 3 ilimiz var. Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane illerimizde toplamda 22 tane müdürlüğümüz var. Bunun 18’i Tapu Müdürlüğü, 3’ü ilde ki Kadastro Müdürlükleri, 1’i de bizim kendi bölge müdürlüğümüz. Bölge genelinde toplamda 186 personelimiz var. Bunların 105’i Erzincan il ve ilçelerinde hizmet vermektedir. 9 tane Tapu Müdürlüğümüzde toplam 2022 yılında 68 bin 171 işlem yapmışız ama 2023 yılında bu güne kadar yaklaşık 62 bin işlem yapmışız. Dolayısıyla işlem sayımızda artış söz konusu. 2021 yılından bu yana işlemlerimizde bir artış görülüyor. Bunun paralelinde ekonomiye katkımızda da artış söz konusu. Yaklaşık 70 milyonluk TL ekonomiye katkıda bulunmuşuz. İl ve ilçelerde ki Tapu Müdürlüklerinde yapmış olduğumuz işlemler karşılığında. Yine 1 Temmuz 2023’ten itibaren artık noterlerde de basit satış işlemleri yapılabilmekte. Noterlerde mevcut harçlara ilaveten noter harcı alınmaktadır. Bu da taşınmazın rayiç bedeline göre en az 500 en fazla da 4 bin olacak şekildedir. Şu ana kadar Erzincan’da noterlerde herhangi bir işlem yapılmadı. Burada teknolojiyi iyi kullanmamızın da etkisi var. Bölge genelinde yabancı mülkiyetle ilgili bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Bölge genelinde yabancılara ait 397 tane taşınmaz var. Bu toplamda 77 yabancı kişiye ait. Bu bölge genelinde ki rakamımız. Erzincan genelinde ise, 189 taşınmazımız var, 52 tane yabancı kişinin. 52 kişinin 17’si kadın 35’i ise erkek. Bir yerde ki bir taşınmazın akit işlemi için veya satış işlemi için taşınmazın, alıcının, satıcının aynı ilçede, aynı ilde olmasına gerek yok. Diyelim taşınmazımız burada, alıcı Kars’ta satıcı da Berlin’de ülke dışında ya da il dışında. Bu şekilde de artık işlemi yapabiliyoruz. 3’ü de ayrı ayrı yerlerde olduğu halde biz akit işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Erzincan Merkez ve İlçelerinde toplam 79 birimde toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Merkeze bağlı Mahmutlu, Balıbeyi, Güllüce, Üzümlü İlçesine bağlı Denizdamı, Tercan İlçesine bağlı Köprübaşı ve Çayırlı İlçesine bağlı Mazlumağa köyleri olmak üzere toplam 6 birimde kontrol ve tescil çalışmaları tamamlandı. Diğer birimlerde çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dayıkaraca katılımcılara teşekkür ederken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.