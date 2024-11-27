Tapu işlemlerinin daha güvenli şekilde yapılması amacıyla, tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanları ile işlem yapılamayacak.

Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, eski tip kimliklerin 1 Ocak 2025’ten itibaren tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacağını belirterek uyarılarda bulundu. Müdür Uzun, "Tapu sicilinin, devletin kusursuz sorumluluğu altında tutulması prensibiyle; hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinin daha güvenilir bir yöntemle yapılabilmesi için idaremizde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılmaktadır. Bu kapsamda; tapu müdürlüklerimizde yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerimizde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecektir. Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara TBMM tarafından verilen kimlik belgelerinin ve avukat kimliklerinin tapu işlemlerinde kullanılmasına devam edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmeleri gerekmektedir" dedi.