Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç’ı ziyaret ederek, çalışmaları ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Bölge Müdürü Kılıç’tan yapılan faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Rallas, Ahmet Özdemirel, kurumun yeni binasında incelemelerde de bulundu.

Eskişehir Tapu ve Kadastronun, yeni hizmet binası ile dijital altyapısının son derece etkileyici olduğunu ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü dinamik bir kurum. Vatandaşlarımızın yoğun işlem yaptığı yerlerin başında geliyor. Ayrıca burada sunulan teknolojik imkanlar ise ne kadar yol kat edildiğini, dijital çağa uyum için nasıl çaba harcandığını gösteriyor. Kurumsal performans düzeyi ile vatandaş memnuniyet düzeyinin yüksek olmasının Eskişehir için memnuniyet verici. Emeği geçenleri ve özellikle Bölge Müdürümüzü kutlarım” dedi.

Ziyarette konuşan ve bir sunuş gerçekleştiren Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, yeni binada vatandaş konforunu da düşünülerek daha sakin ve daha güvenli bir ortamda hizmet verme şansı yakaladıklarını belirterek yeni uygulamalar hakkında detaylı bilgi verdi.

e-Devlet uygulamasıyla tapu işlemlerinin çok kısa sürede çözüme kavuştuğunu dile getiren Kılıç, işlemleri hızlandırma adına dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini, e-Arşiv, e-Haciz, e-Terkin, e-İpotek ve web başvuru ile zaman kazandırdıklarını ve Eskişehir’in ilklerin şehri olma iddiasına katkı sunmak adına gayret gösterdiklerini söyleyerek, Eskişehir Sanayi Odasının ziyaretleri için teşekkürlerini dile getirdi.