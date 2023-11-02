Tapu işlem başvurularına getirilen ek güvenlik hakkında bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Kasım’dan itibarı ile girilen ilanlar için getirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ek olarak şimdi de tapu işlem başvurularına girişte ek güvenlik sistemi devreye alındı. Kullanıcılar Web Tapu sistemine girmek istediklerinde, iki aşamalı giriş özelliğinin açık olması gerekiyor” dedi.

Tapu işlem başvurularının yapıldığı Web Tapu işlemlerine giriş yapabilmek için artık iki aşamalı giriş ile kimlik doğrulama yapılması gerekiyor. Konu hakkında bilgi veren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1 Kasım’dan itibarı ile girilen ilanlar için getirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ek olarak şimdi de tapu işlem başvurularına girişte ek güvenlik sistemi devreye alındı. Kullanıcılar Web Tapu sistemine girmek istediklerinde, iki aşamalı giriş özelliğinin açık olması gerekiyor. İki aşamalı giriş, e-Devlet şifresine ek bir güvenlik katmanı olarak tasarlandı. İki aşamalı giriş ile e-Devlet Kapısı şifrenizi başka biri bilse dahi e-Devlet Kapısı üzerinden web tapu sistemine giriş yapılamıyor” dedi.

İki aşamalı giriş için yapılması gerekenler

İki aşamalı giriş özelliğinin açılabilmesi için öncelikle e-Devlet Kapısı hesabına tanımlı kimlikle doğrulanmış telefon numarası olması gerektiğini belirten Özelmacıklı, “Kimlikle doğrulanmış telefon numarası olan kullanıcılar; e-Devlet Kapısı web uygulaması “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasında yer alan “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” isimli işlem menüsü aracılığıyla, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından ayarlar sayfasında yer alan “İki Aşamalı Giriş İşlemleri” isimli işlem menüsü aracılığıyla iki aşamalı girişi açabilir ve kapatabilirler” diye konuştu.

“Telefon numarasını kimlikle doğrulamak 3 yöntemle mümkün”

Özelmacıklı, “Kimlikle doğrulanmış telefon numarası, sisteme tanımlanan telefon numarasının kişiye ait olduğuna dair doğrulamanın kullanıcının kimliğiyle yapılması işlemidir. Kimlikle doğrulanmış telefon numarası iki aşamalı giriş yöntemiyle e-Devlet Kapısı’na girişlerde kullanılmaktadır. Kimlikle telefon numarası doğrulama işlemi birden fazla yöntemle yapılabiliyor. Bunlardan ilki NFC teknolojisi kullanılarak doğrulama. Bu işlemde için, NFC teknolojisine sahip bir cihaz ve yeni çipli kimlik kartına sahip olmanız durumunda e-Devlet’teki "İletişim Seçeneklerim" sayfasında Kimlikle Telefon Numarası Doğrulama adımlarını takip ederek işlemler tamamlanabiliyor. İkinci yöntem ise, e-İmza, Mobil İmza ve T.C. Kimlik Kartı ile Giriş Yaparak Doğrulama seçeneği. e-Devlet Kapısı web uygulamasına e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile giriş yapmanız durumunda beyan edeceğiniz telefon numarasını sadece SMS ile doğrulayarak kimlikle doğrulanmış telefon numarası haline getirebiliyorsunuz. Eğer bu imkanlar son yöntem olarak PTT’den doğrulama yapmanız gerekiyor. Kimliğinizle birlikte PTT şubelerine giderek beyan edeceğiniz telefon numarasını kimlikle doğrulanmış telefon numarası olarak tanımlayabilirsiniz. Bunun için 4-TL bir işlem ücreti talep ediyor” dedi.

e-Devlet kapısı hesabınıza kayıtlı mobil cihazınız bulunuyorsa

Kayıtlı cihaz özelliğinin kullanabilmesi için uygulama marketlerinden güncel e-Devlet mobil uygulamasının indirilmesi gerektiğini belirten Özelmacıklı, “İki aşamalı giriş özelliği açıldıktan sonra ilk kez e-Devlet Kapısı mobil uygulamasına giriş yapmak istendiğinde, giriş yaptığınız cihazı kayıtlı cihazınız olarak kaydetmek isteyip istemediğiniz soruluyor. Ayrıca mobil uygulamada Profilim > Ayarlar > İki Aşamalı Giriş İşlemleri > Kayıtlı Cihaz İşlemleri adımlarını takip ederek kullandığınız mobil cihazı kayıtlı cihaz haline getirebilirsiniz. Eğer kullanılan cihazı kayıtlı cihazınız olarak kaydederseniz, sonrasında mobil uygulamaya aynı cihazla giriş yaptığınızda SMS almaya gerek kalmadan sadece şifrenizle iki aşamalı olarak giriş yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.