Türkiye’nin ahşap palet sektöründeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Tüm Ahşap-Ambalaj-Palet Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TAPSİAD), Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da mevcut başkan Akın Balcıoğlu yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul’da açılış konuşması yapan Akın Balcıoğlu, üyelerine duydukları güven için teşekkür etti. TAPSİAD’ın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Balcıoğlu, derneğin kurulduğu günden bu yana ahşap palet ve ahşap ambalaj sektörünü bir araya getirerek sorunlara ortak çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Balcıoğlu, sektörü tanıtma sürecinde karşılaştıkları zorluklara değinerek, “Yola çıktığımızda palet, birçok kişi için tanınmayan bir üründü. Bazıları iş makinelerinin bir parçası zannederken, kamu kurumları bile sektörü yeterince bilmiyordu. Ancak TAPSİAD çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ahşap paletin stratejik önemini tüm Türkiye’ye tanıttık” dedi.

“Sektörün Stratejik Önemi Artık Kabul Ediliyor”

Ahşap paletin, lojistik ve ticaret süreçlerindeki stratejik önemine dikkat çeken Balcıoğlu, TAPSİAD’ın kısa sürede Türkiye genelinde sektördeki önemli üreticileri bir araya getiren güçlü bir platform haline geldiğini vurguladı. Balcıoğlu, “Bugün ahşap paletin sektörel ve ekonomik değeri kamu ve özel sektör tarafından çok iyi biliniyor” diye konuştu.

“Hedefimiz Sektörü Daha İleri Taşımak”

TAPSİAD’ın önümüzdeki dönemde de sektörü daha ileri taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Akın Balcıoğlu, “Birlikte hareket ederek sektörün daha fazla gelişmesini sağlayacak, hem ülke ekonomisine hem de sektördeki tüm paydaşlara değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Akın Balcıoğlu’nun konuşmasının ardından oluşturulan divan kurulu, gündem maddelerini üyelerin görüşüne sundu. Geçen döneme ait faaliyet raporunun ve gelecek dönem stratejilerinin değerlendirildiği genel kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliğiyle ibra edildi. Daha sonra yapılan seçimde TAPSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

Başkan: Akın Balcıoğlu

Başkan Yardımcısı: Mustafa Türker

Genel Sekreter: Şakir Semizoğlu

Sayman: İlbeyi Dağlar

Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Gökbayrak, Bahadır Taşer, İrfan Uzun