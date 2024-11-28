Tanzanya Cumhuriyeti’nden gelen 20 uzman hekime 8 günlük afet ve acil sağlık hizmetleri eğitim programının ardından belgeleri törenle takdim edildi.

TİKA desteği ile Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde hazırlanan Acil Tıp Kapasite Arttırma Programında; Afrika ve İslam coğrafyasının sağlık sistemlerini güçlendirmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programının kapanışı için tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programına İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, TİKA temsilcisi Mirzet Müezzinoğlu, AB Dış İlişkiler Daire Başkanı Azmi Ekmen, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, eğitmenler ile Tanzanya Cumhuriyeti’nden eğitim alan uzman hekimler katıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop yaptığı konuşmasında, Tanzanya’dan gelen misafirleri özellikle İzmir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 8 günlük yoğun bir programın ardından kısmen Türkiye’nin sağlık gücü ve deneyimi ile ilgili bilgi sahibi olduklarını tahmin ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Hem bölgede hem de dünyada üst düzey sağlık hizmeti sunan bir sistemimiz var. İzmir özelinde de 4,5 milyon insana, 42 bin kamu sağlık çalışanı ile hizmet veriyoruz. Burada edindiğiniz deneyimleri kendi ülkenizde ihtiyacı olanlara sunmanızdan mutluluk duyacağız. Çünkü yaptığımız çalışmanın sonuçlarının iyi olduğunu ümit ediyoruz. Gittiğiniz yerdeki dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz”.

Konuşmaların ardından, İlimizde, afet ve acil durumlarda medikal kurtarma hizmetlerine yönelik teorik-uygulamalı eğitim programını başarıyla tamamlayan Tanzanya Cumhuriyeti’nde görevli 20 uzman hekime belgeleri takdim edildi.