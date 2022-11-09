Esenyurt’ta tantuni restoranına giren kimliği belirsiz şahıslar, çıkan bir tartışma sırasında ellerine aldıkları satır ve taburelerle işyeri önündeki motosikletlere defalarca vurdu. Dükkan camını sehpa fırlatarak kıran şüpheliler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta tantuni restoranına giren kimliği belirsiz şahıslar, çıkan bir tartışma sırasında ellerine aldıkları satır ve taburelerle işyeri önündeki motosikletlere defalarca vurdu. Dükkan camını sehpa fırlatarak kıran şüpheliler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde üzerindeki bir tantuni restoranında, kimliği belirsiz bir grup genç arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Giderek büyüyen olayda bir kişi dükkanın önündeki sehpayı alıp iş yeri tezgahının camını kırdı. Bununla da yetinmeyen şahıslar kaldırımdaki tabureleri alarak restoran önünde park halindeki motosikletlere vurmaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki satırla motosiklete vurduğu görülürken olay sonrası şüpheliler kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar çevredeki cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan anlar kamerada

Yaşanan o anlar çevredeki cep kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların ellerindeki satırla ve taburelerle restoran önündeki motosikletlere vurduğu, şüphelilerden birinin ise eline sehpa alarak dükkanın camına fırlattığı görüldü.