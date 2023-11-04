Antalya’da falezlerde tansiyonu düşen 58 yaşındaki adam, 15 metrelik yükseklikten şans eseri önce ağaçlık alana ardından toprak zemine düştü. İtfaiye ekiplerin tarafından nefes kesen bir operasyonla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok yakın bir noktada bir gencin ise kurtarma operasyonları devam ederken falezlerin uçurum kısımda oturması ‘pes’ dedirtti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Kültür Parkı içerisindeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerden bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düşen Resul Gök’ü (58), kurtarmak için operasyon hazırlığına başladı. Halat yardımıyla aşağı inen itfaiye ekipleri, Gök’ü kemerle bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Tüm kurtarma anlarını sahile inen asansör kısmından takip eden vatandaşlarla turistler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yine kurtarma çalışmaları sırasında olayın meydana geldiği yerin hemen 50 metre uzağında bir gencin falezlerin uçurum kısmında oturduğu gözlendi.

Başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Resul Gök, polise verdiği ilk sözlü ifadesinde tansiyonun düştüğünü ve ardından kendisini yerde bulduğunu söylediği öğrenildi.

Resul Gök, tedavisi yapılmak üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.