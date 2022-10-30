Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geldiğini bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Her 8 kadından 1 tanesi hayatı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Genetik faktörler, erken adet görme, hiç doğum yapmama, obezite gibi birçok risk faktörünün yanında tansiyon yüksekliğinin de risk oluşturabileceğine yönelik ilginç bir çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlandı” dedi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geldiğini bildiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Her 8 kadından 1 tanesi hayatı boyunca meme kanserine yakalanıyor. Genetik faktörler, erken adet görme, hiç doğum yapmama, obezite gibi birçok risk faktörünün yanında tansiyon yüksekliğinin de risk oluşturabileceğine yönelik ilginç bir çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlandı” dedi.

Prof. Coşkun, Scientific Reports dergisinde yayınlanan bu çalışmada 73 bin 31 kadının tansiyonlarının 2004-2013 yıllarından başlayarak 2018 yılına kadar takip edildiğini belirterek, araştırma hakkında şu bilgileri verdi:

"Katherine De la Torre ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışmada 9 yıllık takipte 858 meme kanseri vakası saptanmış. Yapılan analizde küçük tansiyonu (diastolik) normal olanlara (85 altı) kıyasla 85-89 arasında olup normal yüksek olarak sınıflandırılan grupta meme kanseri riski menopoz sonrası dönemde yüzde 73 daha fazla olarak bulunmuş. Özellikle menopozda olan kadınlarda diastolik tansiyonun kontrol altında tutulması meme kanseri riskini azaltma açısından önemli olabilir. Yine meme kanserli hastalarda da tansiyon yüksekliğinin hastalık tekrarı ile ilişkisinin de araştırılması ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir."