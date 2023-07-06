Uzm. Dr. Necdet Yetim, yüksek nem oranları yüzünden daha fazla hissedilen hava sıcaklıklarının, güneş ışınlarının sağlığa olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sıcağın terlemeyi de artırarak vücutta su ve mineral kaybına yol açtığını vurgulayan Yetim, “Kan basıncının düşmesi başta beyin, kalp, karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organların çalışmasını yavaşlatır. Sıcağın zararlı etkilerinden herkes ama en çok da kronik hastalığı olanları korunmalı” dedi.

Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, aşırı sıcaklıkların kan dolaşım mekanizmasının bozulmasına, beraberinde tansiyon düşmesine neden olduğunu söyledi. Sıcaktan en çok tansiyonun etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Yetim, “Aşırı sıcak günler yaşıyoruz, yaz nedeniyle sıcaklıklar da devam edecek. Sıcağın en önemli etkisi tansiyon üzerinedir. Atar damarlardaki basınca tansiyon denir. Bu basınç, kan dolaşımının düzenli ve yeterli olması için normal sınırlarda bulunmalıdır ve bunu ayarlayan birçok mekanizma vardır. Sıcak etkisi bu mekanizmalarda bozulmaya neden olur ve sonuçta kan basıncı düşer. Sıcak etkisi ile ısınan yüzeysel doku ve organlardaki kan damarları genişler ve kan bu bölgelerde daha çok toplanır. Daha derinde olan ana damarlardaki basınç düştüğü için iç organların kanlanması azalır. Ayrıca deri yoluyla terleme ve buharlaşma artacağı için vücudumuzdaki su ve mineral kaybı da artar. Sonuçta, kandaki su ve tuz oranının azalması tansiyonun düşmesine yol açar. Kan basıncının düşmesi de dolaşımın yavaşlamasına ve organlara daha az kan gitmesine neden olur. Organlara, başta oksijen olmak üzere tüm yaşamsal maddeler kan yoluyla gider. Kan basıncının düşmesi ile bu maddeler organlara yeterli miktarda gidemez. Başta beyin, kalp, karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organlarda çalışma yavaşlar. Böylece organ yetmezlikleri oluşur ya da var olan organ yetmezliklerinin derecesi artarak ölüme kadar varan sağlık sorunları meydana gelir” ifadelerini kullandı.

“Güneşten korunmalıyız”

Sıcağın, güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden etkilenmemek için korunmanın şart olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Yetim, “Sıcağın zararları en çok kronik hastalıkları olanları etkiliyor. Hipertansiyon, diyabet, kanser, kalp damar, kan ve kronik organ yetmezliği hastaları riskli grupta. Sıcağın en çok etkilediği hipertansiyon hastaları tansiyon düşürücü ilaç kullanıyor. Bu kişilerin tansiyonu hem kullandıkları tansiyon düşürücü ilaçların hem de sıcağın etkisiyle aşırı düşebilir, çok dikkatli olmalılar. Tansiyon düşmeye başlayınca ilk belirtisi halsizlik hissidir. Göz kararması, baş dönmesi, denge bozukluğu meydana gelebilir, kişi ayaktaysa ya da ayakta kalmaya devam ederse bu belirtiler artarak düşme, baygınlık ya da kısa süreli şuur kaybı olabilir. Daha şiddetli durumlarda şok hali, koma ve ölüm meydana gelebilir. O yüzden olabildiğince güneşten korunmamız lazım” şeklinde konuştu.

Uzmanından öneriler

Uzmanlar olarak özellikle kronik hastalığı olanlara her yaz başında sıcak uyarısı yaptıklarını hatırlatarak öneride bulunan Yetim, “Zorunlu olmadıkça saat 11.00-16.00 arasında dışarıda bulunmamak, terlemeyi artırmayacak ince, pamuklu, açık renkli giysiler giymek, dışarı çıkıldığında geniş kenarlı şapka taklak, şemsiye, güneş gözlüğü kullanmak, bol sıvı almak, hafif yemekler yemek, tuz miktarını kısmen artırmak, alkol, sigara, çay, kahve tüketiminden kaçınmak, aşırı efor sarf edecek eylemlerde bulunmamak, spor için sabah ve akşam saatlerini tercih etmek, sağlık kontrollerini zamanında yaptırmak” dedi.