Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tanoğlu mesajında, 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sevgi, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tanoğlu mesajında, 2023 yılının ülkemize ve tüm dünyaya sevgi, barış ve refah getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Tanoğlu mesajında, “Ülkemiz, Erzincan’ımız ve milletimiz açısından gerekse de dünyamız için önemli gelişmelerin yaşandığı; üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla mutlu yarınların umut ve kararlılığıyla merhaba diyoruz. Bir yılı daha geride bırakırken arkamıza dönüp baktığımızda hiç istemediğimiz terör olayları ve ülkemizin yanında komşu ülkelerle yaşanan savaşlar bizleri etkiledi. Ancak dik duruşumuzu, mücadele azmimizi ve gelecekle ilgili hedeflerimizi hiç değiştirmedik. 2023 yılında şehrimize yakışır yeni hizmet binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Birlik ve beraberliğimizle, ülkemizin barış refah ve kalkınması devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2023 yılının Türkiye’mize Erzincan’ımıza tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, kardeşliğin sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.