Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla iyi dileklerini paylaşarak, “Ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alalım” dedi.

Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramların ruhunda kardeşlik vardır, birlik ve beraberlik vardır. Bayramlar, toplumumuzda büyük öneme sahip olan bu değerlerin adeta sembolü konumundadır. Hem Allah’a hem de birbirimize yakınlaşmayı umduğumuz Kurban Bayramı’mızı bayram coşkusu ile kazasız, belasız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım.

Bu vesile ile yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması ümidiyle, başta üyelerimiz ve hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını dilerim."