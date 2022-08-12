Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazeteyle Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği doğru bulmadıklarını belirterek, “Bu haksız kararın düzeltilmesi için konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazeteyle Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği doğru bulmadıklarını belirterek, “Bu haksız kararın düzeltilmesi için konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Başkan Tanoğlu yaptığı basın açıklamasında sözlerine şöyle devam etti;

“Lisanssız Elektrik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 12.05.2019 tarihinden bugüne kadar kurulan veya kurmak için izinlerini alan, kurulum aşamasında olan binlerce üyemizin, iş insanımızın tesislerindeki ihtiyaç fazlası enerjinin bedelsiz alınacağı açıklanmıştır. Bu tarihten itibaren ortalama 5.000 mw GES kurulmuş olup, kurulacak olan 10.000 civarında çağrı mektubu bulunmaktadır. Bu insanlar, Devletimize güvenip yenilenebilir enerjiye yatırım yapmışlardır. Bu yatırımı yapan iş adamlarımız bu izinleri EPDK’nın açıkladığı gibi bilime aykırı olarak değil, çok uzun bir izin sürecinden geçerek almışlardır. Bu süreçte dağıtım şirketleri, TEİAŞ, TEDAŞ gibi tüm kurumlardan gerekli denetim ve projelendirmeler yapılarak bu yatırımlar yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli teşvik ettiği, daha 3 ay önce sanayicinin kurulu gücünün iki katı kadar üretim yapabileceğini açıkladığı bu ortamda, EPDK’nın aldığı bu karar, yatırımcıları küstürecek, geleceğe şüpheyle baktıracaktır. Devletimiz 4. Bölge teşvikleri ile bu yatırımlara güven vermiştir. Kamu bankaları bu sektöre özel krediler vererek teşvik etmiştir. Dünyanın enerji krizinde olması, yatırımcıları motive etmiş, dünyanın en yüksek yatırım maliyetlerine sahip olmamıza rağmen bu yatırımları yapmışlardır. İşin sonunda tüm hukuki kazanımlar ve kurallar çiğnenerek, sanayicinin ve tüm yatırımcıların zor durumda bırakılması, ekonomik sıkıntılara sokulması kabul edilemez bir durumdadır. Buradan gelir elde etmek yatırım yapan her vatandaşımız hakkıdır. Bu gelire göz dikmek ise çok olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Sürekli yönetmelik değişerek, enerji yatırımlarını istikrarsızlaştıran EPDK, artık bu konudaki uzman insanları toplayarak, değişmemek üzere ciddi bir çalışma yapmalı, kazanılmış haklar yatırımcılarımızın elinden alınmadan ileri tarihli bir düzenleme yapılmalıdır.

Güzel ülkemize yatırım yapan bu yatırımcılarımızın haklarının savunucusu olacağımızı ve bu haksız kararın düzeltilmesi için konunun takipçisi olacağımızı da beyan ediyoruz.”