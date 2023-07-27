Kocaeli’de tankerden gaz sızıntısı ve koku olduğu yönünde ihbar verilmesi üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Tankerde incelemeler yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Yenişehir Mahallesi’nde tankerden gaz sızıntısı ve koku olduğu yönünde ihbar verildi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri inceleme yapmaya başlarken polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. AFAD ekipleri tanker üzerinde ölçümler yaptı. Normalde motor yağı yüklenen tankerin içinin boş olduğu tespit edildi. Ekipler, yapılan ölçüm ve incelemelerin neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.