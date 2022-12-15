Kocaeli’de sola dönmeye çalışan hafif ticari araca tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’de sola dönmeye çalışan hafif ticari araca tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarından sola dönmeyen çalışan 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca, 77 ABB 900 plakalı tanker çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan 3 kişiden Ayşegül K. ve Miray K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan F.G. ise Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.