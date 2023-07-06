Kanser hastalığına yenik düşen Tank Okul Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Tuğgeneral Selçuk Kaya için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Tuğgeneral Selçuk Kaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Bakanlık yetkilileri de katıldı. Bakan Güler, Kaya’nın ailesine taziye dileklerini iletti.