Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti” dedi.

CHP’de kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirilen YDK toplantısında parti tüzüğünün 68. maddesi 1’inci fıkrasının a ve b bentleri uyarınca partiden ihraç edildi. İhraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Özcan, “Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti" dedi.

"Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı" diyen Özcan, "Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, FETÖ’cülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerimiz" ifadelerini kullandı.