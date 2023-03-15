Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde belediyenin sınırları içerisinde araç giydiren siyasi partilerden reklam vergisi alınacağını duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi sınırlarında araç giydiren siyasi partilerden reklam vergisi alacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özcan, seçim kurulunun izin verdiği yerler haricinde bayrak, pankart asanlara ve müzik yayını yapanlara da 40 bin 189 liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Tanju Özcan, "Bolu Belediye sınırında araç giydiren siyasi partilerin araçlarından ilan reklam vergisi alınacak. Parti binası önü ve seçim kurulunun izin verdiği yerler hariç, bayrak, pankart vs. asanlara, müzik yayınlayanlara 40 bin 189 TL’ye kadar ceza tahakkuk edilecektir" dedi.