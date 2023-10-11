Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, ’Samsun Turizm Master Planı’nın tamamlanmasıyla Samsun’un doğal güzellikleri, sağlık turizmi ve diğer konularda yapacağı çalışmalarla hızlı şekilde turist sayısını artıracağına inandığını söyledi.

İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapıldı. Samsun’un turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak Turizm Master Planı’yla ilgili çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 7 Eylül’de Samsun’a gerçekleştirdiği ziyaret programında Samsun’un turizm alt ve üstyapı fotoğrafının genel olarak ortaya konulduğunu, Bakan Ersoy’un TGA ve bakanlık bürokratlarına gerekli talimatları vererek Samsun Turizm Master Planı ile ilgili çalışmaları başlattığını belirtti. Samsun’da agro turizmden kültür turizmine, sağlık turizminden deniz turizmine kadar yapılacakların turizmin tüm paydaşlarıyla istişare edildiğini ifade eden Vali Tavlı, TGA’nın Samsun’a odaklandığını ve Samsun turizmini tanıtma noktasında desteğinin devam edeceğini kaydetti.

"Hızlı ilerleme sağlayacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ise Samsun’un turizm açısından potansiyeli büyük bir kent olduğunu belirterek, "Samsun denizi, doğası ve yapısıyla oldukça büyük turizm potansiyeline sahip bir ilimiz. Tanıtımları yapılacak bazı adımlar bile çok büyük sonuçlar verecektir. Master planın tamamlanmasıyla Samsun’un doğal güzellikleri, sağlık turizmi ve diğer konularda yapacağı çalışmalarla hızlı şekilde turist sayısını artıracağına inanıyorum. Çevrenin tanıtımı ve gerekirse turizmle ilgili ülkelerden getirilecek temsilciler, buradaki hızlı ilerlemeyi sağlayacaktır” dedi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Sayın Şevket Cinbir, TGA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Füsunoğlu, TGA Destinasyon Grup Müdürü Yasin Topçu, Tanıtma Genel Müdürlüğü Karadeniz Bölge Koordinatörü Özgür Aytürk, TGA Destinasyon Koordinatörü Mustafa Ercenk Kocaoğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.