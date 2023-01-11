Kentin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte sürücülere Osmaniye yer fıstığı dağıtıldı.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte sürücülere Osmaniye yer fıstığı dağıtıldı.

Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği tarafından Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde bir dinlenme tesisinde tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Vali Yılmaz ve beraberindekiler, sürücülerle sohbet ederek yer fıstığı hediye etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Bahri Çolpan ise Osmaniye’yi insanlara tanıtmak ve bu kentten kendilerine güzel bir anı bırakmak için sürücülere Osmaniye yer fıstığı hediye ettiklerini ifade etti.

Düzenlenen etkinliğin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti.