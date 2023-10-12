Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır Sandıklıdaki termal otelleri ziyaret ederek stajyer personellere turizm hakkında bilgilendirme yaptı.

Tanır, beraberindeki heyetle birlikte termal otelleri ziyaret etti. Tanır, ziyarette termal otellerde incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. Tanır daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının konaklama sektöründe çalışan stajyerlere yönelik turizm işletme belgesi, sürdürülebilir turizm prensiplerine uygun olduğunu kanıtlayan belge ve güncel mevzuat hükümleri konusunda bilgilendirme yaparak sohbet etti.