Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Tanin dağları kar yağışı ile beyaz gelinliğini giydi. Yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırında bulunan ve Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında yer alan Tanin dağları beyaz örtü altında kaldı. Yüksek rakımlı dağlarda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kış aylarında ulaşılmaz olan bölge olarak bilinen dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mehmet Aydemir isimli bir vatandaş Tanin dağlarının Şırnak bölgesinde en yüksek dağlardan biri olduğunu söyledi. Aydemir, "Uzungeçit beldesinde kalıyorum. Bu dağlar çok yüksek kış gelir gelmez önce kar buraya düşüyor. 3 bin 400 metre yüksekliği var. Çok güzel manzaralar olmasına rağmen çok ulaşılmaz bir bölge" dedi.