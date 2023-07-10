Karaman’da dini nikahlı eşiyle tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da yanına alıp bir tanıdığının evine sığınan 34 yaşındaki kadın, kaldığı yeri öğrenen eşi tarafından eve açılan ateş sonucu ensesinden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Siyahser Mahallesi 890 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı eşi M.M. ile sürekli tartıştığı ileri sürülen 34 yaşındaki Fatma Sema Çalışkan, son tartışmanın ardından 12 yaşındaki oğlunu da yanına alarak evden ayrılıp bir tanıdığının yanına gitti. Eşiyle tartıştıktan sonra alkol alan M.M. ise gece saatlerinde eşinin kaldığı evi öğrenip adrese gitti. Burada taşkınlık yapan M.M., daha sonra Fatma Sema Çalışkan’ın kaldığı odanın penceresine doğru 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri ensesine isabet eden genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı M.M., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç alet tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ise evde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğluyla birlikte Denizli’ye gitmek için otobüs bileti aldığı öğrenilen Fatma Sema Çalışkan’ın sürekli eşiyle tartıştığı ve tehdit edildiği iddia edildi.