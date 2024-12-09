Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği ve Türk Sanat Müziğinin özel eserlerinin seslendirildiği Tangodan Valse temalı konser, unutulmaz bir geceye imza attı.

Şef Salih Demirci yönetimindeki Nazende Türk Müziği Topluluğu, Süleymanpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Tangodan Valse temalı konserde izleyicilere Türk Sanat Müziği’nin tango ve vals formunda bestelenmiş eserlerini sundu. Zarafetin ve nostaljinin bir arada hissedildiği konser, müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Etkinliğin final bölümünde, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Emine Özata Demirci, konuk solist olarak sahneye çıktı. Üç eser seslendiren Demirci, performansıyla geceye damga vurdu.

Konser sonunda, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku sahneye çıkarak tüm sanatçıları tebrik etti. Utku, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Bu gece bir kez daha gördük ki sanat, toplumun kalbine dokunan en güçlü araçlardan biri. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, kültür ve sanat etkinliklerine olan desteğimiz artarak devam edecek. Nazende Türk Müziği Topluluğu’na, Şef Salih Demirci’ye ve konuk solistimiz Emine Özata Demirci’ye bu unutulmaz gece için teşekkür ediyorum.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Kadir Albayrak da davet üzerine sahneye gelerek sanatseverlere hitap etti. Albayrak, kendi döneminde destek verdiği Nazende Türk Müziği Topluluğu’nun gelişerek bugünlere gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu desteği devam ettiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar’a teşekkür etti.

Süleymanpaşa Belediyesi’nden sanata tam destek

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, Süleymanpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önemin bir kez daha altını çizdi. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.