Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Sarıkamış Şehitleri Anma haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında vatanın bölünmez bütünlüğüne, şehitlerin vatan uğruna şehadete yürüdüğünü ifade eden Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “Sarıkamış harekâtında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna düşmanın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele eden Mehmetçik, bu amansız mücadelenin sonunda çok büyük kayıplar verdi. Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Sarıkamış, düşmana karşı direnen Türk milletinin cesaretinin ve vatan sevdasının bir sembolü olmuştur. Sarıkamış, aynı zamanda vatan için ölümün her türlüsünü göze almanın en önemli göstergesi olarak Türk tarihinin altın sayfalarında yer almıştır. Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimizin, Sarıkamış harekâtı bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Tarihin en şanlı destanlarından biri olan Sarıkamış’tan aldığımız güçle birlikte, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarak ve bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.