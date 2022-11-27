Samsunspor beraberliği ardından konuşan Ankara Keçiörengücü

Samsunspor beraberliği ardından konuşan Ankara Keçiörengücü

Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Çok çalıştığımız yerlerden gol yedik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taner Taşkın, “Maçtan önce rakiple ilgili en az dört tane maçını izledik. Formda bir rakiple oynayacağımız biliyorduk. Neticede de öyle oldu. Çok çalıştığımız yerlerden gol yedik. Biz mütevazi bir takımız, bu ligin maliyet olarak en düşük bütçeli takımlarından bir tanesiyiz. Rakip güçlüydü, onların bütün güçlü yerlerini kapatmak istiyorduk. İlk devre bunu yapmaktan muvaffak olamadık ama ikinci devre yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber istediklerimiz daha çok ortaya çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.