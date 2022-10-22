Pendikspor mağlubiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bugün iyi günümüzde değildik” dedi.

Pendikspor mağlubiyeti ardından konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bugün iyi günümüzde değildik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Pendikspor’u konuk eden Ankara Keçiörengücü’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taner Taşkın, “Kendi sahamızda mağlup olmak üzücü. Son 8 maçta kupa maçı da dahil 5 galibiyet 3 beraberlik alan bir takımın hocasıyım. Çocuklar bu zamana kadar gerçekten kendi performanslarının üzerinde mücadele ettiler ve netice aldılar. Bugün ise iyi günümüzde değildik. Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyamadık. Maçın başında kendi kendimize yediğimiz bir gol ardından yine penaltı olmaması gereken bir pozisyon da penaltıya sebebiyet vermemiz ilk devreye bu şekilde girmemiz bizim için handikap oldu. Hücum anlamında ön tarafı heyecanlandıracak hamle yapma şansımız olmadı. Oyun içerisinde oyuna başladığımız Eze’nin oyun içerisinde sakatlanması tabii ki farklı bir oyuna dönmemize sebep oldu. Neticesinde bugün rakibimiz iyi ve doğru oynayarak bizi yendiler. Rakibimizi öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Benim futbol anlayışıma göre bükemediğin bile öpeceksin. Biz onların bileğini bükemedik bize de tebrik etmek düşer. 8 haftadan beri üst düzey oynayan ve etkili sonuçlar alan takımın zaman zaman böyle kötü oynamaya da hakkı vardır. Oyuncularıma kızmıyorum” diye konuştu.