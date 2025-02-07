Kırıkkale’nin Kavurgalı köyünde tandırdan yükselen alevler, bitişinde bulunan evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Kavurgalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (58) ait tandırda yangın çıktı. Yükselen alevler, bitişinde bulunan evin çatısına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında yaralanan kişinin olmadığı öğrenilirken, evde ve tandırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.