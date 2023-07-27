Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tandır ocağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, 2 evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Bayraktar Sokak’ta bulunan birbirine yapışık iki evde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin çatısında tandır ekmeği yapmak için yakılan ocaktan sıçrayan ateş, çatıda bulunan çalıları tutuşturdu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte birbirine yapışık olan ve Aslan Sokak’ta yer alan diğer eve sıçrayan yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye ekipleri iki ayrı sokakta bulunan evlere iki ayrı sokaktan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı her iki evde de maddi hasar oluşurken, sağlık ekipleri yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.